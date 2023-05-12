«15-20 минут и дома нет»: почему горят окрестности Кургана

В Курганской области из-за пожаров в этом году выгорели несколько сел, более 20 человек погибли. Как люди бежали от «стены огня» и почему это происходит не первый год — в материале РБК

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Курганской области третью неделю пожары. Доходят до жилых домов, горят села. По данным медиков, погиб 21 человек. Многие лишились имущества, в огне гибнут домашние животные и скот. Корреспондент РБК проехала по сгоревшим селам, чтобы попытаться понять, почему из года в год из-за лесных и ландшафтных пожаров в Кургане горят деревни.

«С неба постоянно что-то падало горящее, как при бомбежке»

Ландшафтные пожары (стихийное горение, охватывающее различные компоненты природного ландшафта, термин обычно используется при обозначении горящей травы) в Курганской области обычно фиксируют с начала года, а в апреле их число традиционно начинает расти. С 5 по 26 апреля этого года сотрудники МЧС ликвидировали 290 ландшафтных пожаров, некоторые из которых вплотную подходили к селам и СНТ. Самым сложным стал период с 27 апреля по 7 мая — в регионе установилась аномально высокая для этого времени температура (до 28 градусов) и ветер с порывами более 20 м/с.

Одной из первых загорелась деревня Логоушка в Кетовском районе. Днем 27 апреля региональное МЧС сообщило, что огнем охвачены пять строений на площади 300 кв. м, а жителей готовят к эвакуации. К середине ночи отчиталось о ликвидации открытого горения. В результате пожара в Логоушке выгорела улица — это большая часть деревни, сгорели десятки жилых домов и других построек. По словам местных жителей, огонь пришел со стороны железной дороги, а возгорания происходили то тут, то там, в разных концах села. В пожаре погибла женщина 1935 года рождения. «Бабушка побежала за документами, муж за ней. Его успели тормознуть, а бабушка забежала и не выбежала», — рассказал РБК житель Логоушки Виталий.

Жители деревни вспоминают, что дома, сараи, бани вспыхивали мгновенно и сгорали за 10-20 минут. Электричество отключили, поэтому воспользоваться электрическими насосами для тушения они не могли — приходилось таскать воду ведрами из ближайшего водоема. Кому-то так удалось спасти сарай, кому-то — теплицу, но большинство погорельцев потеряли все.

После этого несколько крупных пожаров пришлись на 7 мая. Практически полностью сгорел микрорайон Кургана Смолино, который был застроен частными домами. Жительница Смолино Ариадна рассказала РБК, что днем увидела вдалеке дым. Особого значения не придала, но на всякий случай попросила бабушку собрать свои вещи и вещи дочери, а также документы.

«Потом слышу, приехали пожарки, сигналят — эвакуация. И буквально после этого все начало затягивать дымом, дышать стало нечем. Я все бросила, схватила медицинские маски, намочила водой, надела на ребенка и на бабушку, и мы побежали. Я даже не помню, как бежала, ничего не было видно, дочка орала, я ее успокаивала. Выбежали на открытое место, я включила фонарик на телефоне, маячила им. Подъехал какой-то мужик, я закинула туда ребенка, бабушку и мы погнали», — вспоминает она.

«Мы стояли и смотрели как дома сгорали за 20 минут, 15-20 минут и дома нет, — вспоминает еще одна жительница Смолино Елена. — Огонь закручивался вихрями, как торнадо. Мы не понимали, за что хвататься, просто шла стена огня».

Практически на всех участках в Смолино не осталось ничего, кроме обгоревших обломков. У семьи Ариадны сгорели гараж, баня и дом, она успела прожить в нем всего два года и еще более 20 лет должна была выплачивать ипотеку. «У нас было две собаки и две кошки. Одну собаку мы нашли в вольере, она сгорела, а кошку нашли под террасой, тоже сгоревшую. Вторую кошку даже представления не имею где искать. Еще одна собачка у нас свободно бегала, возможно, убежала. Я все Смолино обегала, не нашла», — рассказала женщина.

Елена тоже лишилась дома, бани и гаража. Еще одна жительница Смолино рассказала, что ее семья занималась выращиванием рассады на продажу и птицы: «Вся рассада сгорела, вся птица тоже. Столько трудов было вложено. Я до последнего надеялась, что у меня что-то останется, но потом мне прислали видео, на котором было видно, что от моего дома ничего не осталось».

Дмитрий, владелец единственного магазина в Смолино, за полчаса потерял и бизнес, и дом. По его словам, дом он строил семь лет, вот-вот собирался в него переезжать. «Стиральную машину завез новую, холодильник стоял в упаковке. Все сгорело, одни стены остались», — говорит он. Полностью выгорел и магазин — с товарами на 700 тыс. руб.

Еще один крупный пожар в этот день произошел в селе Юлдус Шадринского района. Огонь уничтожил его почти полностью, остались единичные постройки, в том числе школа, где теперь находится пункт временного размещения погорельцев. «Было страшно, очень страшно. Никогда не видел такого, — вспоминает день пожара местный житель. — Было темно, как ночью, очень много дыма, ветер гудел очень громко, как когда стоишь рядом с самолетом. С неба постоянно что-то падало горящее, как при бомбежке. Никому такого не пожелаю».

По словам мужчины, он создавал свое хозяйство с 1992 года, потерял его за 10 минут. Сгорели дом, баня, коровник, а из 12 голов стада остались лишь два быка.

Все жители Юлдуса, с которыми пообщался РБК, говорили, что с огнем они боролись своими силами — в пиковый момент пожара не было ни пожарных машин, ни оповещения об эвакуации.

В телеграм-канале регионального МЧС первое сообщение о пожаре в Юлдусе появилось в 19:43 (+2 часа к мск), в нем говорилось об эвакуации жителей, а в 20:52 появилось сообщение о продолжающихся работах по ликвидации пожара.

По данным источника РБК в региональном управлении полиции, по состоянию на 22:00 10 мая при пожарах в Курганской области погибли 20 человек, из них шестеро — в Юлдусе и шестеро — в Смолино.

После пожаров 7 мая в Курганскую область вылетел глава МЧС Александр Куренков. «Я гарантирую, что в ближайшее время, 18-19 числа, когда люди придут в себя, я имею ввиду пострадавшие-погорельцы, лишний раз и администрация Курганской области отработает по направлениям, и примерно 19 числа приеду сюда еще раз и хотел бы встретиться с погорельцами. Если что-то не будет доработано, или будут спорные моменты, готов это все выслушать, вынести на федеральный уровень и в рамках этого федерального уровня будем принимать решение», — добавил он.

Почему не получалось защитить дома от пожаров

Ландшафтные пожары с переходом на жилые дома в Курганской области, как и в соседних регионах, происходят каждую весну. В прошлом году с 27 апреля по 10 мая огонь уничтожил или повредил 870 строений, из них 94 жилых дома, писал региональный портал 45.ru со ссылкой на данные МЧС.

После этого губернатор Вадим Шумков на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил разместить на территории Курганской области подразделение федеральной службы Авиалесоохраны численностью до 50 человек, а также раньше, чем обычно, ввести особый противопожарный режим (при нем запрещается сжигать мусор и сухую траву, а также использовать открытый огонь на землях сельхозназначения, землях запаса, территориях населенных пунктов).

Фото: Мария Лисицына / РБК

Как рассказал РБК вице-губернатор региона Станислав Носков, в этом году особый противопожарный режим был введен раньше: если обычно он начинается 8 апреля в южных муниципальных образованиях, а 15 апреля — в северных, то в этом году он стартовал 5 апреля во всей области.

Но регионального подразделения Авиалесоохраны пока не создали. Носков подтвердил, что власти продолжают поднимать вопрос на федеральном уровне. «Аэропорт у нас позволяет [разместить дополнительные силы]. Он не такой загруженный, как в других субъектах. Полоса нам позволяет принимать все типы воздушных судов, плюс, на наш взгляд, у нас самая хорошая логистика по Уралу, то есть через нас проходит железная дорога, у нас разветвленная сеть автомобильных дорог и от нас недалеко до Челябинска, до Екатеринбурга, до Тюмени, то есть до городов, куда могут перебазироваться те подразделения, которые, как мы предлагали, размещались бы у нас», — пояснил он.

В Авиалесоохране не ответили на запрос РБК.

Кроме ландшафтных пожаров, характеризующихся в основном неконтролируемым горением сухой травы, в Курганской области с начала пожароопасного сезона также происходят лесные пожары, тушением которых занимается в том числе Авиалесоохрана. Этой весной тушить лесные пожары региону помогали региональные подразделения из соседних регионов: Хакасии, Ханты-Мансийского автономного округа, Марий Эл. По данным Авиалесоохраны на 00:00 мск 12 мая, в Курганской области действовал один пожар на землях лесного фонда, огонь прошел площадь 19 Га.

В том, что огонь продолжает уничтожать жилые дома власти Курганской области винят сильные ветра и плотную застройку. По словам вице-губернатора, последние три года в конце апреля — начале мая ветры в регионе очень сильные. «Пожар в течение дня может меняться в разных направлениях. Во время недавних пожаров в Варгашинском муниципальном округе ветер в за день менялся три раза, — пояснил Носков. — Это очень сильно осложняет тушение пожаров, потому что мы бросаем все силы на ту сторону, куда дует ветер, чтобы защитить населенные пункты, лесные массивы, а ветер поменялся — и мы просто не успеваем перебросить силы и средства».

По его словам, недавно из-за сильного ветра пожар «перемахнул через Тобол (реку в Курганской области — РБК) и этот Тобол даже не заметил».

Еще одной причиной того, что пожары каждый год уничтожают дома, является плотная застройка в СНТ, которые заселялись в конце 1990-х — начале 2000-х. По словам чиновника, строительство шло практически бесконтрольно, дома возводились очень близко друг к другу, не были предусмотрены противопожарные разрывы и пожарные водоемы.

Фото: Мария Лисицына / РБК

«Мы считаем, что руководители СНТ должны обратить внимание на пожарную безопасность, сделать противопожарные разрывы. Было много случаев, когда пожарный автомобиль просто не мог проехать по дорожке в СНТ, не проходил по габаритам. Легковые машины проезжают нормально, пожарная машина — нет», — добавил вице-губернатор. Кроме того, по его словам, Курганская область предлагает обязать СНТ огораживать территорию заборами, выкашивать траву вдоль границы с внутренней и внешней стороны.

Руководитель противопожарного направления российского отделения «Гринпис» Григорий Куксин в свою очередь среди причин масштабных пожаров весной с причинением большого ущерба населенным пунктам называет «отсутствие неотвратимого наказания» для людей, сжигающих сухую траву, отсутствие единой системы учета ландшафтных пожаров, а также недостаток сил и средств пожарной охраны.

По мнению эксперта, основными виновниками возникновения ландшафтных пожаров становятся люди, которые жгут сухую траву, пытаясь, например, избавиться от нее на своем участке. Как объясняет эксперт, «за поджог вас вряд ли поймают, а вот за то, что на участке сухая трава, которая представляет пожарную опасность, оштрафуют точно».

С такими поджогами нужно бороться не путем увеличения штрафов за сжигание травы, а повышением неотвратимости наказания, уверен Куксин. «Как правило эти штрафы никто не взыскивает и непосредственно за поджоги почти никогда не штрафуют. Потому что не хватает лесничих у Лесного фонда и инспекторов пожарного надзора, которые и ловят таких поджигателей», — считает Куксин.

Помимо этого, в России нет единой системы учета пожаров, говорит он, замечая, что пока не создана платформа, которая позволяет «на карте посмотреть площади ландшафтных пожаров, горящей травы в первую очередь». «То есть эти пожары растворяются среди всех остальных сообщений о горящих домах, банях, сараях и так далее. И это не позволяет вовремя реагировать на них. В большинстве случаев их вообще не учитывают [до тех пор, пока пожар серьезно не разгорится]», — поясняет Куксин.

Фото: Мария Лисицына / РБК

Комментируя предложение губернатора о создании регионального подразделения Авиалесоохраны, эксперт согласился с тем, что регионы должны наращивать силы и средства для борьбы с возгораниями, однако указал на то, что, как правило, этому препятствует недостаток средств. «Лес считается федеральной собственностью, но при этом передан под охрану губернаторам, то есть регионам. И регионы для выполнения функций по охране федерального леса должны получить федеральные деньги, субвенции. Эти деньги [традиционно выделяются] примерно в 10 раз меньше, чем требуется по самым минимальным расчетам на то, чтобы лес охранять. Так что пожелание [губернатора] правильное, просто не на что», — заключил он.