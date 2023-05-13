Генерал Украины заявил о преимуществе российских войск перед ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

У войск России есть существенные преимущества, осложняющие возможности для контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямий».

«Мы имеем дело с мощной страной с сильной экономикой, имеем дело с великой российской армией. Вопрос даже не в подготовке их бойцов, хотя она тоже достаточно высокая, речь идет об их численном превосходстве», — сказал Кривонос (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, он хочет, чтобы контрнаступление было успешным, «но трезво смотрит на ситуацию».

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что ВСУ почти завершили подготовку к наступлению. Он говорил, что 1 мая войска вышли на финишную прямую. Президент Владимир Зеленский сказал на следующий день, что армия не станет дожидаться поставок истребителей F-16 от западных стран и начнет операцию без них.

В Кремле говорили, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Минобороны пристально следит за данными при планировании продолжения специальной военной операции.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 3 мая заявил, что наступление ВСУ уже началось. «Мы видим высочайшую активность вражеской авиации, мы видим высочайшую активность по периметру и внутри нашего фронта», — сказал он.