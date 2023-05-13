Глава парламента Крыма заявил о трагедии для Киева при наступлении

Владимир Константинов (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Контрнаступление украинских сил станет «колоссальной трагедией» для Киева и «одной из самых больших авантюр» Запада за время боевых действий, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, происходящее станет «бойней», которая выгодна западным странам.

«Повезет им (ВСУ. — РБК) — они продвинутся, создадут красивый инфоповод, не получится, погибнут все — тоже хорошо, некому будет клянчить помощь. <...> А если никого не останется, они это тоже будут расценивать как свою победу», — сказал Константинов (цитата по «РИА Новости»).

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля заявил, что Киев в ходе наступления намерен вернуть Крым. При этом его успех он связал с поставками западных вооружений. Константинов тогда ответил, что ВСУ получат «жесткий отпор».

Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что Киев в ходе контрнаступления собирается выйти к побережью Азовского моря. «Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым», — сказал он в конце марта.

Президент Владимир Путин обещал, что Россия будет применять «все имеющиеся у нас силы и средства» для обороны российской территории.