Боррель заявил, что он не обсуждал с главой МИД Украины вопрос о членстве в ЕС

Боррель заявил, что не обсуждал с Кулебой вопрос о членстве Украины в ЕС

Жозеп Боррель (Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой вопрос о вступлении страны в Евросоюз. Об этом Боррель сообщил в ходе Индо-Тихоокеанского министерского форума ЕС.

«Мы не говорили об этом», — ответил он на вопрос про переговоры о вступлении Украины в ЕС.

В феврале президент Владимир Зеленский говорил, что власти страны намерены как можно быстрее начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Зеленский подчеркивал, что страна выполнила большинство обязательств по Соглашению по ассоциации и показала прогресс в реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Украина получила статус кандидата в члены ЕС в прошлом июне. В Кремле называли это внутренним делом Киева. «Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам, <...> этих проблем и так достаточно. И еще важно, чтобы не приносили проблем в отношениях с ЕС», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В марте президент Сербии Александр Вучич говорил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в июне на фоне сложностей на поле боя и из-за желания Киева получить «больший импульс» на европейском пути.

