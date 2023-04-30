Глава парламента Крыма пригрозил Киеву «жестким отпором»

Все попытки Украины вернуть Крым получат «жесткий отпор», заявил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сапог украинского нациста никогда не ступит на крымскую землю, поэтому пусть продолжают заполнять эфир всевозможными заявлениями, трескучими и пустыми как барабан», — сказал Константинов.

При этом в Крыму понимают, «с кем имеют дело», отметил он. «Главным действующим лицом» парламентарий назвал «объединенный и организованный Запад», которому «шуты и клоуны» нужны лишь для того, чтобы «списать на них все неудачи».

По его мнению, Киев начнет контрнаступление только в том случае, если ему прикажут «западные кураторы».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Yle заявил, что Киев в ходе наступления намерен вернуть Крым. При этом его успех он связал с поставками западных вооружений. В то же время украинский лидер исключил повторения исхода Зимней войны 1939–1940 годов, когда Финляндия уступила Советскому Союзу часть своей территории в рамках мирного соглашения.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на заявление Зеленского предложил три варианта ответа на попытки отвоевать Крым: «массовое уничтожение» украинской армии, «полный разгром врага и окончательное низложение нацистского режима в Киеве с его полной демилитаризацией», а также «акты возмездия» против украинского руководства «вне зависимости от мест их нахождения и без сроков давности».