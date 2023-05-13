Командир «Ахмата» прокомментировал попытку контрнаступления ВСУ

Украинская сторона в течение двух суток предпринимала попытки «выдавить» российские подразделения на артемовском направлении, однако они были безуспешными, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Ничего сверхъестественного на данном этапе на передовой не происходит! <...> ЧВК «Вагнер» ежедневно двигается вперед, что свидетельствует о том, что противник не добился каких-либо результатов», — написал он в телеграм-канале.

Что касается обстрела Луганска, говорить о том, какие именно ракеты ударили по городу, пока рано, считает Алаудинов. «Насколько мне известно, взрывы произошли одновременно. Это говорит о том, что удар наносился одним комплексом. <...> Специалисты разберутся. Самое главное то, что противник не смог нанести нам серьезный урон», — добавил он.

12 мая Минобороны России сообщило, что ВСУ провели наступательные действия на соледарском направлении на всей линии боевого соприкосновения протяженностью почти 100 км. Президент Украины Владимир Зеленский после этого рассказал, что украинские войска «сверхусилиями» контратаковали российские позиции в Бахмуте (украинское название Артемовска).

Вечером 12 мая в Луганске произошло два взрыва. Как рассказал РБК экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ЧП произошло на территории бывшего машиностроительного завода «100».

По данным МВД республики, украинские силы применяли ракетный комплекс «Гром». В результате атаки были разрушены здания неработающих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», повреждены остекления шести жилых домов, заявили в министерстве. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что удары наносились дальнобойными ракетами.

В результате пострадали шесть детей, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он позднее сообщил, что детей госпитализировали, они в удовлетворительном состоянии. Свое состояние политик оценил как нормальное.