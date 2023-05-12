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При обстреле Луганска пострадали шесть детей и депутат Госдумы

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник: при обстреле Луганска пострадали шесть детей
Двое подростков госпитализированы в состоянии средней тяжести. Получивший ранения депутат Водолацкий, согласно его сообщениям в телеграм-канале, прибыл в Луганск для участия в форуме
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий (Фото: Максим Захаров / РИА «Новости»)

При обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщил в своем телеграм-канале врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник. Ранения также получил депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

«Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь», — написал Пасечник.

При обстреле Луганска пострадали шесть детей и депутат Госдумы
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Удар по Луганску был нанесен вечером 12 мая. Обстрелу подвергся Ленинский район города, сообщал глава ЛНР. По данным МВД республики, украинские силы применяли ракетный комплекс «Гром». В результате атаки были разрушены здания неработающих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», повреждены остекления шести жилых домов, заявили в министерстве. 

Депутат Госдумы, атаман казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в 1999 – 2013 годах Виктор Водолацкий в своем телеграм-канале этим вечером писал, что принял участие в состоявшем в Луганске форуме «Всемирный русский народный собор». Кроме него, там произнесли речь врио главы ЛНР Леонид Пасечник, врио главы ДНР Денис Пушилин, вице-спикер Думы Анна Кузнецова, депутаты и сенаторы. По случаю отмечаемого 12 мая в ЛНР Дня республики в составе России цветы к памятнику защитников Донбасса возложили в том числе Пасечник, а также секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «РИА Новости» со ссылкой на источник указывали, что они не пострадали при взрывах в Луганске.

Вечером 12 мая взрыв также прогремел в Мелитополе (Запорожская область). Местные власти после этого заявили, что без электроснабжения остались несколько районов. «РИА Новости» писали, что в некоторых из них нет воды и интернета. Спустя примерно час городская администрация объявила, что электроснабжение восстановлено, а отключение не коснулось критически важных объектов. О пострадавших при взрыве не сообщалось.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине обстрел ЛНР Леонид Пасечник
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