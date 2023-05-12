Канада пообещала расширить антироссийские санкции за счет Молдавии

Канада заявила о планах расширить антироссийские санкции на граждан и компании в Молдавии

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Канада намерена расширить антироссийские санкции за счет молдавских граждан и компаний, сообщили в пресс-службе премьер-министра Джастина Трюдо после его встречи с президентом Молдавии Майей Санду.

Для этого Оттава расширит закон о санкционных мерах, принятый в связи с российской военной операцией на Украине. «Эти новые положения позволят Канаде применять санкции к физическим лицам и связанным с ними организациям в Молдавии, которые совершают систематические нарушения прав человека, ставят под угрозу международный мир и безопасность или же причастны к значительным актам коррупции», — говорится в сообщении.

Канада поддержала стремление Молдавии вступить в Евросоюз, проведение в стране реформ и борьбу с коррупцией. В прошлом июне Молдавия наряду с Украиной получила статус кандидата в ЕС.

Пресс-служба Трюдо отметила, что это первый визит молдавского президента в Канаду с 1992 года, когда были установлены дипотношения между странами.

Молдавские и европейские власти обвиняли Россию в попытках дестабилизации ситуации в республике. «Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать», — сказала Санду в конце апреля. Ее заявление прозвучало на фоне отправки Евросоюзом миссии для борьбы с гибридными угрозами в стране.

Россия попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии отрицает. Российский МИД заявлял, что Кишинев пытаются втянуть в «жесткое противостояние» с Москвой. В Кремле говорили, что страна «дрейфует» в сторону «русофобии».