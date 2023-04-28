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Песков заявил, что Молдавия «дрейфует» в сторону русофобии

Дмитрий Песков: руководство Молдавии «дрейфует» в сторону русофобии
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Власти Молдавии «стремительно дрейфуют» в сторону русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, его слова передает ТАСС.

«Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции — ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления», — сказал Песков.

25 апреля МИД России выразил протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с «продолжающимися недружественными шагами Кишинева», а также признал персоной нон грата одного из сотрудников посольства страны. До этого Молдавия решила выслать сотрудника российского посольства в связи с «неподобающим поведением» российских дипломатов после запрета на въезд в Молдавию главе Татарстана Рустаму Минниханову.

Погранполиция отказала Минниханову во въезде в Молдавию 17 апреля. Они обосновали это попыткой «вмешаться во внутренние дела страны» со стороны президента Татарстана. Глава республики прилетел в Молдавию по приглашению местных депутатов.

Позже президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии. «Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать», — сказала она. Санду сделала это заявление на фоне отправки Евросоюзом миссии в Молдавию для борьбы с гибридными угрозами. Россия попытки дестабилизировать ситуацию в Молдавии отрицает.

Позднее премьер-министр Дорин Речан заявил, что президента России Владимира Путина добавили в список лиц, которым запрещен въезд в республику. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после этого сказал, что в Молдавию «никто и не собирается» и что «страны такой уже нет».

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