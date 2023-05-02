В МИД России заявили о недружественных действиях властей Молдавии

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Власти Молдавии проявили недружественный подход к России, не разрешив представителям Москвы наблюдать за выборами главы автономии Гагаузия. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что у России с Гагаузской автономией тесные культурные, гуманитарные и торгово-экономические связи. Российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы региона, но в этом году в такой возможности представителям посольства России было отказано.

При этом сотрудникам дипломатических миссий ряда других стран присутствовать на выборах разрешили, добавила Захарова. По ее мнению, власти Молдавии продемонстрировали «склонность к двойным стандартам».

Первый тур выборов главы Гагаузии уже прошел, победитель не определился. Во второй тур вышли независимый кандидат, поддержанный Партией социалистов, Григорий Узун (с 26,43% голосов) и член партии «Шор» Евгения Гуцул (с 26,41%). Захарова выразила надежду, что новое руководство региона продолжит «линию на развитие традиционных связей с нашей страной и российскими регионами».

Гагаузия — автономия в составе Молдавии. У нее есть своя Конституция — Устав, президент — башкан, законодательный орган — народное собрание и столица — Комрат. В отличие от остальной Молдавии, где установлен один государственный язык, здесь их три: гагаузский, молдавский и русский.



Действующий президент Гагаузии — Ирина Влах, сторонница сближения автономии с Россией. В прошлом году она подписала закон, разрешающий ношение георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с победой в Великой Отечественной войне. В остальной Молдавии ношение георгиевской ленты запрещено, за нарушение грозит штраф или общественные работы.