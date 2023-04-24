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Евросоюз отправит миссию в Молдавию для борьбы с гибридными угрозами

ЕС отправит гражданскую миссию в Молдавию для противодействия гибридным угрозам
Евросоюз решил направить гражданскую миссию в Молдавию для противодействия гибридным угрозам. По мнению Брюсселя, они исходят из России, что Москва отрицает
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Совет Европейского союза объявил об учреждении в Молдавии партнерской миссии Евросоюза (EUPM Moldova). Решение было принято в понедельник на заседании министров иностранных дел ЕС в свете «увеличения и продолжения попыток России дестабилизировать Молдову гибридными действиями», говорится в заявлении верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля (его слова приводятся в сообщении Совета ЕС). «Развертывание этой новой миссии является еще одним важным политическим признаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах», — заявил Боррель. Россия последовательно отрицает претензии руководства Молдавии и Евросоюза.

«Россия всегда была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией», — говорил в марте пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Руководство Молдавии, по его оценке, «испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем предубеждения в отношении Москвы».

В заявлении Совета ЕС говорится, что миссия создается в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза. Она будет состоять из гражданских специалистов, первоначальный срок ее работы — два года, штаб будет располагаться в Молдавии.

Целью миссии является повышение устойчивости сектора безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз, включая кибербезопасность, а также противодействие попыткам манипулировать информацией, сказано в документе. Миссия будет консультировать власти страны в вопросах обнаружения и предупреждения таких угроз.

Запрос на размещение миссии был направлен в Брюссель 28 января этого года, указано в материалах ЕС. Пост премьера тогда занимала Наталья Гаврилица, в феврале ее сменил Дорин Речан, правительство которого продолжает курс на евроинтеграцию. Европейскую перспективу Молдавии ЕС признал 24 июня прошлого года. В своих заключениях от 15 декабря 2022 года Евросовет подтвердил, что ЕС будет продолжать оказывать стране всю необходимую поддержку.

В январе Евросоюз принял решение об учреждении гражданской наблюдательной миссии в Армении, также в рамках совместной политики безопасности и обороны сроком на два года. Цель миссии ЕС в Армении — содействовать стабильности на границах. Ситуация на границе Армении и Азербайджана продолжает деградировать. 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, в зоне ответственности российских миротворцев. МИД России в понедельник призвал Баку воздерживаться от односторонних действий.

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