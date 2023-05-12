В Запорожье и Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольных Украине Запорожье и Херсоне слышны взрывы, сообщают «Суспільне» и «Страна».

В городах объявили воздушную тревогу. Причины взрывов пока неизвестны.

Воздушную тревогу на Украине после начала российской военной операции объявляют регулярно, власти регионов сообщают о взрывах и работе ПВО. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом на действия украинских властей, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Украинские власти причастность Киева к этому отрицают.

Вечером 11 мая несколько российских военкоров сообщили о начала контранступления ВСУ на разных направлениях. Власти Запорожской и Херсонской областей заявили, что обстановка в регионах спокойная.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо написал в телеграм-канале, что обстановка на линии боевого соприкосновения стабильная. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов также заявил, что информация о начале полномасштабного наступления не подтверждается.

Позже Минобороны России сообщило, что «общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем». «На запорожском и херсонском направлениях активные действия не ведутся», — уточнили в ведомстве.