В Госдуме поддержали идею о военных сборах для неслуживших россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 мая
EUR ЦБ: 82,89 (-1,26) Инвестиции, 16:21 Курс доллара на 12 мая
USD ЦБ: 75,88 (-0,81) Инвестиции, 16:21
Один человек погиб в Израиле при попадании ракеты в жилой дом в Израиле Политика, 21:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:05
Нетипичное решение: как люди с РАС помогают бизнесу обучать нейросети Тренды, 21:04
Главный оппонент Эрдогана обвинил Россию в заговоре и публикации фейков Политика, 20:58
ЦБ сообщил о повышенных рисках хранения средств и ценных бумаг за рубежом Инвестиции, 20:55
ЦБ сообщил, что россияне продавали валюту во время ослабления рубля Финансы, 20:54
Скоринг за секунды: как нейросети изменили выдачу кредитов Тренды, 20:34
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Российский вратарь пропустит из-за травмы второй матч плей-офф НХЛ подряд Спорт, 20:34
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:23
Жена опровергла «тайную выписку» Костомарова из «Коммунарки» Спорт, 20:21
Кадыров заявил об отправке на Украину из Чечни 96-го полка Росгвардии Политика, 20:18
К офису Wildberries в Москве приехали восемь полицейских машин Общество, 20:15
В Госдуме поддержали идею о военных сборах для неслуживших россиян Политика, 20:14
Крупнейшие брокеры начали ограничивать торги акциями ВПК США Инвестиции, 20:13
Политика ,  
0 

В Госдуме поддержали идею о военных сборах для неслуживших россиян

Депутат Думы Журавлев поддержал идею о проведении сборов для неслуживших россиян
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Военные сборы необходимы не только тем, кто служил в армии, но и каждому россиянину мужского пола, заявил РБК председатель партии «Родина», депутат Государственной думы и первый зампредседателя комитета палаты по обороне Алексей Журавлев.

«Сборы необходимы не только тем, кто когда-то служил в армии и нуждается лишь в том, чтобы освежить все полученные тогда навыки. Элементарное обучение владению автоматом не помешает любому жителю страны мужского пола, тем более когда Россия ведет такую спецоперацию», — заявил депутат.

Парламентарий одобрил возобновление в школах уроков начальной военной подготовки и призвал распространить этот опыт «на более взрослое поколение». Подобную дисциплину, по мнению Журавлева, стоит внедрить и в российских вузах, при этом она должна стать обязательной.

«С этой точки зрения двухнедельные курсы, во время которых человек может получить хотя бы общее представление о том, что следует делать, если нужно оказать вооруженное сопротивление врагу, лишними не будут никогда. И я бы, к примеру, поддержал инициативу коллеги-депутата», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что инициативу требуется проработать прежде, чем она станет законопроектом.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев допустил, что для не служивших в армии россиян, которые состоят в запасе, могут организовать военные сборы отдельно от тех, кто служил.

Читайте на РБК Pro
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
ZARA забывается: как российский фешен строит маркетинговую стратегию-2023

«Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. [Но] на [обычных] сборах им делать нечего», — сказал он.

10 мая президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Это плановое мероприятие, оно проводится каждый год. На основании президентского указа Минобороны готовит директиву, которая поступает в региональные военкоматы. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки.

Соболев после подписания указа объяснил, что сборы нужны для восстановления навыков тех, кто уже служил в армии. Приглашать на них неслуживших нет смысла, так как таким гражданам нужно сначала получить военно-учетную специальность, говорил он.

О том, что в российских школах с 2023–2024 годов появится курс начальной военной подготовки, в ноябре сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В декабре Минобрнауки и Минобороны разработали и направили для включения в образовательные программы высших учебных заведений модуль «Основы военной подготовки». Модуль рекомендовали включить в образовательные программы с 1 сентября.

Теги
Алексей Журавлев Госдума военные сборы новости
Материалы по теме
В Госдуме допустили отдельные военные сборы для неслуживших россиян
Политика
Хакеры начали рассылать повестки на военные сборы с трояном
Технологии и медиа
Депутаты напомнили, для чего проводятся военные сборы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter