В Госдуме поддержали идею о военных сборах для неслуживших россиян

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Военные сборы необходимы не только тем, кто служил в армии, но и каждому россиянину мужского пола, заявил РБК председатель партии «Родина», депутат Государственной думы и первый зампредседателя комитета палаты по обороне Алексей Журавлев.

«Сборы необходимы не только тем, кто когда-то служил в армии и нуждается лишь в том, чтобы освежить все полученные тогда навыки. Элементарное обучение владению автоматом не помешает любому жителю страны мужского пола, тем более когда Россия ведет такую спецоперацию», — заявил депутат.

Парламентарий одобрил возобновление в школах уроков начальной военной подготовки и призвал распространить этот опыт «на более взрослое поколение». Подобную дисциплину, по мнению Журавлева, стоит внедрить и в российских вузах, при этом она должна стать обязательной.

«С этой точки зрения двухнедельные курсы, во время которых человек может получить хотя бы общее представление о том, что следует делать, если нужно оказать вооруженное сопротивление врагу, лишними не будут никогда. И я бы, к примеру, поддержал инициативу коллеги-депутата», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что инициативу требуется проработать прежде, чем она станет законопроектом.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев допустил, что для не служивших в армии россиян, которые состоят в запасе, могут организовать военные сборы отдельно от тех, кто служил.

«Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. [Но] на [обычных] сборах им делать нечего», — сказал он.

10 мая президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Это плановое мероприятие, оно проводится каждый год. На основании президентского указа Минобороны готовит директиву, которая поступает в региональные военкоматы. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки.

Соболев после подписания указа объяснил, что сборы нужны для восстановления навыков тех, кто уже служил в армии. Приглашать на них неслуживших нет смысла, так как таким гражданам нужно сначала получить военно-учетную специальность, говорил он.

О том, что в российских школах с 2023–2024 годов появится курс начальной военной подготовки, в ноябре сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В декабре Минобрнауки и Минобороны разработали и направили для включения в образовательные программы высших учебных заведений модуль «Основы военной подготовки». Модуль рекомендовали включить в образовательные программы с 1 сентября.