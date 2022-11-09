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В российских школах со следующего года введут военную подготовку

Кравцов: в российских школах со следующего года введут курс начальной военной подготовки
Минпросвещения согласилось с инициативами депутатов и Минобороны о том, что в школы нужно вернуть существовавший в советское время курс НВП
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что курс по начальной военной подготовке (НВП) появится в школах уже со следующего учебного года, передает «РИА Новости».

«Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», — рассказал министр.

Накануне стало известно, что инициативу о возвращении НВП в школы поддержало Минобороны, рекомендовав уделить ей не менее 140 часов в старших классах.

Впервые допризывную военную подготовку ввели в СССР в 1918 году для граждан 15–20 лет. С 1947-го ее отменили для всей неучащейся молодежи, а с 1962 года — для всех учащихся старших классов. В 1967 году военную подготовку решили возобновить для учащихся старших классов средних школ и профтехучилищ. В то время преподавателями НВП, как правило, назначались лица из числа офицеров в отставке. В среднем в неделю на этот предмет отводилось два часа. В период перестройки приказом Минобразования НВП в школах РСФСР фактически отменили. Было определено, что ее следует осуществлять на учебно-полевых сборах в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях.

С предложением вернуть начальную военную подготовку в обязательную программу среднего общего образования выступила партия «Справедливая Россия — За правду» и ее лидер Сергей Миронов. Об ответе Минобороны на эту инициативу писали «Известия» — помимо профессиональной переподготовки уже работающих педагогов, Минобороны предложило набирать преподавателей из граждан, которые ранее проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, отдавая приоритет военнослужащим — участникам боевых действий.

Миронов отмечал, что введение такого предмета в школах поможет решить еще одну проблему — помочь с трудоустройством ветеранов боевых действий.

Теги
Сергей Кравцов Минпросвещения
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