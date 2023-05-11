В Госдуме допустили отдельные военные сборы для неслуживших россиян

По словам члена комитета по обороне Виктора Соболева, граждан, вышедших из призывного возраста, но остающихся в мобилизационном резерве, могут призвать, чтобы обучить. На сборах для служивших «им делать нечего», считает депутат

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Для неслуживших россиян могут организовать отдельные военные сборы, на которых можно будет получить военно-учетную специальность. Об этом URA.RU сообщил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. [Но] на [обычных] сборах им делать нечего», — сказал он.

10 мая президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы. Это плановое мероприятие, оно проводится каждый год. На основании президентского указа Минобороны готовит директиву, которая поступает в региональные военкоматы. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки.

Соболев после подписания указа объяснил, что сборы нужны для восстановления навыков тех, кто уже служил в армии. «Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла — им еще нужно получить военно-учетную специальность», — заявил депутат.