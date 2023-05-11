Депутаты напомнили, для чего проводятся военные сборы

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Военные сборы можно назвать «повышением квалификации» — они нужны для восстановления навыков по военно-учетной специальности. Об этом РБК рассказали депутаты Госдумы. В среду, 10 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

Военные сборы с 1990-х годов носили несистемный характер, а поэтому граждане, которые служили в армии и имеют военно-учетную специальность, утратили свои навыки, рассказал РБК член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев. «Поэтому решено возобновить эти сборы. Периодичность их будет зависеть от тех нормативных документов, которые издаст Министерство обороны. Если мне память не изменяет, то раньше на сборы призывали, по-моему, раз в три года», — сказал Лебедев.

Он отметил, что сборы нельзя путать с призывом в армию. «Это не призыв в армию в полном смысле этого слова — это призыв в армию на сборы, где участники проходят краткосрочный курс, маневровое обучение и восстанавливают навыки по своей воинской профессии. После этого их отпускают домой, на работу. Они призываются государством, у них на время сборов сохраняется заработная плата», — продолжил депутат и сравнил сборы с курсами повышения квалификации.

«Идут они обычно недолго — не больше месяца. Призываются на них люди, отслужившие в армии. Не имеет значения, где человек работает — его могут призвать на сборы, чтобы он повысил свои навыки и был готов служить уже без какой-то другой особой подготовки», — пояснил он.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также отметил, что сборы нужны для восстановления навыков тех, кто уже служил в армии.

«Сборы эти длились до 30 суток. Сначала проводились занятия, затем боевое слаживание, заканчивались эти сборы, как правило, учениями с боевой стрельбой. Но кроме самих сборов, нам нужно восстановить базу мобилизационного развертывания — на чем мы будем людей собирать, что мы хотим сделать. Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла — им еще нужно получить военно-учетную специальность», — считает депутат.

Он добавил, что на время сборов работодатель обязан платить призванному среднюю заработную плату.

«Не думаю, что сейчас сборы будут длиться дольше, чем раньше. Нужно, чтобы люди, которые не служили в армии, прошли обучение, получили военно-учетную специальность, как это сейчас делается в том числе в системе ДОСААФ для контрактников, которые заключают контракт. Необученному человеку в вооруженных силах делать нечего — он же не пушечное мясо. Мы должны восстановить навыки тех людей, кто уже служил в армии, восстановить учет личного состава — работа большая, но, если мы хотим выстоять в этой войне коллективного Запада против нас, любой пребывающий в запасе при необходимости должен быть готов встать в строй и защитить свою родину», — подчеркнул Соболев.