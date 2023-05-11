Минобороны оценило потери Украины на донецком направлении за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли до 230 военнослужащих и наемников на донецком направлении за день

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Российские военные уничтожили до 230 украинских военных на донецком направлении за сутки, сообщило Минобороны в ежедневной сводке, которая опубликована в телеграм-канале ведомства.

Военные ведут наступление в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Также за прошедшие сутки удары наносили по военным и технике близ населенных пунктов Красное, Калиновка и Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), сказано в сообщении. Кроме того, близ города Краматорск был уничтожен склад боеприпасов.

На этом же направлении, по оценке Минобороны, украинская сторона потеряла шесть автомобилей, гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Бои за Артемовск продолжаются несколько месяцев. В середине апреля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин говорил, что российские военные контролируют около 90% города и вопрос о взятии его под контроль будет решен в ближайшее время.

Минобороны в последние недели заявляло о взятии нескольких кварталов города, в том числе силами ЧВК «Вагнер». В последние недели бои шли на западе Артемовска.



В начале мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что под контролем российских сил находятся 95% территории города. 9 мая он заявил, что на артемовском направлении есть риск прорыва фланга.