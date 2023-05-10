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Минобороны соообщило об уничтожении более 240 украинских военных за сутки

Минобороны: за сутки на донецком направлении уничтожено более 240 украинских военных
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

За сутки российские войска уничтожили на донецком направлении более 240 украинских военных, включая наемников, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

Авиация и артиллерия нанесли удары по 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ступочки и западной окраины Артемовска (украинское название города — Бахмут) в ДНР.

Украинская армия за сутки лишилась трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и склада ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады.

Артемовск находится примерно в 60 км к северу от Донецка, несколько месяцев за город идут тяжелые бои. На прошлой неделе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил, что наемники покинут населенный пункт 10 мая из-за отсутствия боеприпасов. Он выразил готовность передать свои позиции в городе бойцам спецназа «Ахмат» по предложению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров заявил, что чеченский спецназ может «вернуть город». По его словам, совместно с Минобороны началась разработка стратегии действий в Артемовске.

При этом позже, 9 мая, Пригожин сказал, что ЧВК не уйдет из города, еще «пободается» и будет настаивать на поставке от Минобороны необходимого количества боеприпасов. Он также заявил, что украинские военные пытаются прорвать российские фланги на артемовском направлении. По его словам, в результате этих действий российские силы потеряли 3 км фронта, в то время как до этого оставалось «2 км взять».

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