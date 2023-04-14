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Львова-Белова сообщила о возвращении «задержавшихся» детей на Украину

Омбудсмен Львова-Белова сообщила о возвращении всех «задержавшихся» детей на Украину
Родители отправили своих детей в здравницы на юг России в конце лета — осенью 2022 года, но «из-за изменения линии фронта и множества других причин долго не могли забрать», утверждает Мария Львова-Белова
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Все украинские дети, которые «отдыхали в Краснодарском крае и задержались с возвращением», переданы их семьям, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова в телеграм-канале.

По ее словам, речь идет о несовершеннолетних из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других регионов. Родители отправили их в здравницы на юг России в конце лета — осенью 2022 года, но «из-за изменения линии фронта и множества других причин долго не могли забрать», утверждает омбудсмен.

«Сегодня за последним мальчиком из группы, отдыхавшей в Краснодарском крае, приехала бабушка. Мне прислали видео с их встречи — они очень соскучились и рады воссоединению», — написала Львова-Белова.

Из Крыма за последние десять дней забрали шесть детей, еще восемь пока остаются там. Омбудсмен выразила надежду, что оставшиеся скоро вернутся к родным. Таким образом, с октября прошлого года более 2,5 тыс. несовершеннолетних вернулись с отдыха в родные семьи, уточнила она.

В середине марта вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда в Гааге выдала ордера на арест президента Владимира Путина, а также Львовой-Беловой. Суд возложил на них ответственность «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» с 24 февраля прошлого года.

Львова-Белова, комментируя ордер, заявила, что этим решением международное сообщество оценило «помощь детям нашей страны, что Россия не оставляет их в зоне военных действий». В Кремле напомнили, что Москва не признает юрисдикцию МУС, и сочли его решение ничтожным.

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Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности Василий Небензя называл тему вывоза украинских детей «абсолютно раздутой». По его словам, детей хотели «уберечь от опасности» из-за военных действий и российская сторона готова вернуть их, когда там будет безопасно.

Омбудсмен говорила, что дети-сироты вернутся на родину после прекращения боевых действий по решению глав новых регионов. Решение о возвращении несовершеннолетних, которые находятся в семьях, будут принимать родители или законные представители.

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