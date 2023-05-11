Песков заявил, что решений о национализации Fortum нет

Песков: Россия не будет выплачивать компенсации Fortum, решений по национализации нет

Дмитрий Песков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Речи о выплате компенсаций финскому энергетическому концерну Fortum не идет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По национализации никаких решений нет. Последние указы вы знаете, там о внешнем управлении и т.д.», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия «никогда не использовала» энергетику в политических или иных целях, но сейчас сталкивается с беспрецедентным давлением и экспроприацией своих активов за рубежом. «И, конечно же, никто не должен ожидать от России, что она все это дело будет оставлять без реакции», — добавил представитель Кремля.

В конце апреля президент Владимир Путин своим указом передал 98,23% акций «Фортума», которыми владеет финская Fortum, а также 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих немецкому концерну Uniper, во внешнее управление Росимуществу. Как заявили в Кремле, этот указ стал ответом на действия западных властей по отношению к активам российских компаний за рубежом, поскольку в ряде стран «наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации».

В Fortum выступили против передачи российских активов во внешнее управление и заявили, что считают действия российских властей «грубым нарушением международного права». Затем компания решила списать свои российские активы на €1,7 млрд. Убыток от российских проектов там оценили примерно в €2 млрд, но отметили, что финансовое положение компании остается стабильным.

Позднее CEO Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания теоретически сохраняет возможность продажи активов в России, однако смена менеджмента в российских активах усложняет этот процесс.