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Fortum спишет российские активы на €1,7 млрд

Финский Fortum спишет российские активы на €1,7 млрд после введения внешнего управления
Убыток от российских проектов Fortum оценила в €2 млрд. Ранее указом президента в российских активах компании ввели внешнее управление. Fortum выступила против такого шага. В Кремле заявили, что власти действуют в рамках закона
Фото: fortum.ru
Фото: fortum.ru

Финский энергетический концерн Fortum спишет свои российские активы на €1,7 млрд, которые были переданы под внешнее управление Росимущества, и деконсолидирует российский сегмент, говорится в сообщении компании.

«Во втором квартале мы окончательно закрываем отчетность по нашей деятельности в России. Несмотря на значительные убытки, которые мы зафиксируем, наше финансовое положение остается стабильным. Россия не была частью нашего будущего с весны 2022 года, и наш уход никоим образом не ставит под угрозу успешную реализацию нашей новой стратегии», — заявил главный исполнительный директор Fortum Маркус Раурамо.

Убыток от российских проектов компания оценила примерно в €2 млрд, эта сумма включает инвестиции в приобретение российских предприятий, полученные дивиденды и чистое финансирование, добавил он.

В конце апреля президент России Владимир Путин своим указом передал 98,23% акций «Фортума», которыми владеет финская Fortum, а также 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих немецкому концерну Uniper, во внешнее управление Росимуществу. Как заявили в Кремле, этот указ стал ответом на действия западных властей по отношению к активам российских компаний за рубежом, поскольку в ряде стран «наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации».

После введения внешнего управления в «Фортуме» и «Юнипро» было назначено новое руководство. Гендиректором «Фортума» стал заместитель главного инженера — главного энергетика ООО «Башнефть-Добыча» (подконтрольна «дочке» «Роснефти» — «Башнефти») Вячеслав Кожевников.

В Fortum выступили против передачи российских активов во внешнее управление и заявили, что считают действия российских властей «грубым нарушением международного права» и будут защищать свои права.

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В Кремле на это ответили, что «все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством» и «будут продолжены». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая мера была принята в первую очередь из-за необходимости «защищать собственные интересы на фоне тех шагов, которые принимают недружественные нам страны».

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Fortum российские активы Внешнее управление
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