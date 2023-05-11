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Война санкций ,  
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В Fortum заявили, что еще допускают возможность продажи активов в России

CEO Fortum: несмотря на решение списать активы в России на €1,7 млрд, возможна их продажа
Фото: fortum_russia / VK
Фото: fortum_russia / VK

Финский энергетический концерн Fortum теоретически сохраняет возможность продажи активов в России, Об этом заявил CEO компании Маркус Раурамо, его слова приводит «Интерфакс».

Тем не менее, по словам Раурамо, смена менеджмента в российских активах усложняет этот процесс.

Ранее в Fortum заявили, что активы, которые были переданы под внешнее управление Росимущества, спишут. Их стоимость в компании оценили в €1,7 млрд. Эта сумма включает инвестиции в приобретение российских предприятий, полученные дивиденды и чистое финансирование.

«Несмотря на значительные убытки, которые мы зафиксируем, наше финансовое положение остается стабильным», — сказал Раурамо о решении списать активы.

В конце апреля президент России Владимир Путин своим указом передал 98,23% акций «Фортума» (принадлежит Fortum), а также 83,73% акций «Юнипро» (принадлежит Uniper) во внешнее управление Росимуществу. В «Фортуме» и «Юнипро» было назначено новое руководство. Гендиректором «Фортума» стал заместитель главного инженера — главного энергетика ООО «Башнефть-Добыча» (подконтрольна «дочке» «Роснефти» — «Башнефти») Вячеслав Кожевников.

«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом», — комментировал передачу акций во внешнее управление пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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В Fortum посчитали указ президента грубым «нарушением международного права и прав компании как иностранного инвестора».

Теги
Fortum Финляндия санкции
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Fortum заявила, что не получала данных об указе Путина по своим активам
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