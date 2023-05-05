Fortum счел незаконной передачу активов в России под внешнее управление

Передача российских активов Fortum под внешнее управление нарушает международное право, заявили в холдинге. Кремль назвал действия в отношении компании законными и принятыми для защитов интересов России

Фото: fortum.ru

Финский энергетический концерн Fortum выступает против передачи своих активов в России под внешнее управление и направил официальное уведомление в администрацию президента России, говорится в заявлении компании.

«Fortum считает действия России грубым нарушением международного права и прав компании как иностранного инвестора. Fortum готовится принять все необходимые меры для защиты своих прав согласно соответствующему международному законодательству», — сообщили в компании.

Компания настаивает, что своими действиями Россия лишила Fortum прав акционера. «Электростанции Fortum в России являются самыми современными и эффективными на рынке и обслуживаются в соответствии с высокими отраслевыми стандартами», — добавили в Fortum.

Действия в отношении компании предприняты для защиты интересов России на фоне шагов недружественных стран, они будут продолжены, отреагировал на заявление концерна пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Все действия в отношении «Фортума» осуществляются в соответствии с нашим законодательством», — также сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент России Владимир Путин в конце апреля своим указом передал 98,23% акций «Фортума», которыми владеет финская Fortum, а также 83,73% акций «Юнипро», принадлежащих немецкому концерну Uniper, во внешнее управление Росимуществу. Как заявили в Кремле, указ «зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний». В Росимуществе пояснили, что иностранные акционеры «Фортума» и «Юнипро» не лишаются собственности, однако больше не смогут принимать управленческие решения. В ведомстве допустили, что в будущем список российских активов зарубежных компаний с внешним управлением может быть расширен.

Uniper и Fortum — одни из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Fortum принадлежит 98,23% «Фортума» (бывшая ТГК-10), который эксплуатирует семь ТЭЦ в Челябинской и Тюменской областях, и около 30% ПАО «ТГК-1», вырабатывающей электричество и тепловую энергию на северо-западе России. «Фортум», в котором работает более 3 тыс. человек, также является крупным инвестором в возобновляемую энергетику в России: в портфеле компании ветропарк в Ульяновской области и три солнечные электростанции в Оренбургской области и Башкирии.

В прошлом году Fortum сообщил о намерении покинуть российский рынок, но при этом отмечал, что в сложившихся геополитических реалиях существует риск, что продажа бизнеса не состоится или ее придется серьезно отложить. В компании также видели риск продажи российских активов «по заниженной оценке или, в крайнем случае, экспроприации активов».

После введения внешнего управления у «Фортума» и «Юнипро» сменилось руководство. Компании возглавили менеджеры «Роснефти» — заместитель главного инженера — главного энергетика ООО «Башнефть-Добыча» (подконтрольна «дочке» «Роснефти» — «Башнефти») Вячеслав Кожевников и руководитель департамента энергетики «Роснефти» Василий Никонов.