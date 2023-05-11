Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 10 мая, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 10 мая, 16:38
Эксперты допустили, что иск о домогательствах может сработать на Трампа Политика, 01:15
Лукашенко подписал соглашение с Россией по отработавшему топливу АЭС Политика, 01:14
Депутаты напомнили, для чего проводятся военные сборы Политика, 01:00
В «Грузинской мечте» назвали абсурдом слова Зурабишвили об отмене виз Политика, 00:52
Как выглядят инспекции судов в рамках зерновой сделки. Видео Политика, 00:48
В Брянской области беспилотник обстрелял административное здание Политика, 00:20
Байден предрек «мир в беде» в случае дефолта в США Экономика, 00:17
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Telegram удалил сообщение с критикой властей Бразилии после требования Политика, 00:09
«Милан» проиграл «Интеру» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Спорт, 00:02
Huawei предложила в субаренду до 50% своего московского офиса Технологии и медиа, 00:01
Смогут ли итальянцы установить гегемонию. Интриги полуфиналов еврокубков Спорт, 00:00
Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина Политика, 10 мая, 23:52
Путин на фоне встреч в Турции поручил подумать о зерновом коридоре с КНР Политика, 10 мая, 23:47
Песков заявил об «очень сложной» военной операции и достигнутых целях Политика, 10 мая, 23:38
Война санкций ,  
0 

В «Грузинской мечте» назвали абсурдом слова Зурабишвили об отмене виз

Председатель «Грузинской мечты»: слова Зурабишвили об отмене виз с Россией это абсурд

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе раскритиковал слова президента страны Саломе Зурабишвили об отмене визового режима с Россией.

«Она связала возобновление прямых рейсов и снятие санкций для наших граждан с евроинтеграцией, что является полным абсурдом. Тем самым она еще раз подключилась к кампании, которая исходит со стороны радикальной оппозиции против получения статуса кандидата», — заявил Кобахидзе (цитата по Imedi LIVE).

Он добавил, что в утверждении президента «нет никакой логики».

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты авиакомпаний в Грузию с 15 мая. Другим указом он отменил визовый режим с Грузией. После публикации документа российский МИД сообщил, что отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в страну.

В ответ на это Зурабишвили заявила, что действия российских властей — это провокация. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — написала она в Twitter.

После 2017 года полномочия президента в стране сильно ограничены. Власть распределена между президентом и правительством, которое утверждается парламентом. Партия Ираклия Гарибашвили «Грузинская мечта» ранее поддерживала инициативы по возобновлению авиасообщения с Россией, однако Зурабишвили выступала против.

Читайте на РБК Pro
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не станет присоединяться к санкциям против России, «исходя из национальных интересов». Он добавил, что грузинские власти не могли повлиять на решение России снять запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Спикер подчеркнул, что Грузия не станет «территорией, где любое юридическое или физическое лицо сможет обойти введенные против России санкции».

Теги
Грузия Россия перелеты Саломе Зурабишвили
Материалы по теме
Грузия назвала условие возобновления прямого авиасообщения с Россией
Политика
В Тбилиси прошли протесты против решения России отменить визовый режим
Политика
Операторы оценили турпоток в Грузию после восстановления прямых рейсов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter