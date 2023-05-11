В «Грузинской мечте» назвали абсурдом слова Зурабишвили об отмене виз

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе раскритиковал слова президента страны Саломе Зурабишвили об отмене визового режима с Россией.

«Она связала возобновление прямых рейсов и снятие санкций для наших граждан с евроинтеграцией, что является полным абсурдом. Тем самым она еще раз подключилась к кампании, которая исходит со стороны радикальной оппозиции против получения статуса кандидата», — заявил Кобахидзе (цитата по Imedi LIVE).

Он добавил, что в утверждении президента «нет никакой логики».

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты авиакомпаний в Грузию с 15 мая. Другим указом он отменил визовый режим с Грузией. После публикации документа российский МИД сообщил, что отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в страну.

В ответ на это Зурабишвили заявила, что действия российских властей — это провокация. «Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — написала она в Twitter.

После 2017 года полномочия президента в стране сильно ограничены. Власть распределена между президентом и правительством, которое утверждается парламентом. Партия Ираклия Гарибашвили «Грузинская мечта» ранее поддерживала инициативы по возобновлению авиасообщения с Россией, однако Зурабишвили выступала против.

Безвизовый режим между Россией и Грузией был отменен после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Грузия не станет присоединяться к санкциям против России, «исходя из национальных интересов». Он добавил, что грузинские власти не могли повлиять на решение России снять запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Спикер подчеркнул, что Грузия не станет «территорией, где любое юридическое или физическое лицо сможет обойти введенные против России санкции».