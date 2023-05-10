В парламенте Грузии пообещали не вводить санкции против России
Грузия не будет присоединяться к санкциям против России, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Его слова приводит интернет-издание civil.ge.
«Грузия не намерена вводить двусторонние санкции на Россию, исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы отношения не обострялись, так как Грузия все еще находится под повышенным риском возможного военного конфликта с Россией», — заявил спикер.
Папуашвили добавил, что грузинские власти не могли повлиять на решение России снять запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в Грузию. «Введение и снятие этих санкций — это вопрос только России, и мы не можем иметь никакого влияния в этом отношении», — отметил он. Спикер также подчеркнул, что Грузия не станет «территорией, где любое юридическое или физическое лицо сможет обойти введенные против России санкции».
Президент России Владимир Путин распорядился снять с 15 мая 2023 года запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию, который действовал с 2019 года, а МИД отозвал рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в эту страну. Путин также отменил визовый режим для граждан Грузии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение провокацией. Возобновление прямых рейсов и отмену визового режима она назвала неприемлемыми из-за продолжающегося конфликта на Украине.