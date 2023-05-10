В Австрии не увидели угрозы для Raiffeisen из-за российского бизнеса

Российский бизнес не несет непосредственной угрозы для Raiffeisen Bank International (RBI), заявил исполнительный директор австрийского управления по финансовым рынкам (FMA) Гельмут Эттль.

По его словам, взаимосвязь RBI в Австрии и его российского филиала в основном ограничивается акционерным капиталом.

«Таким образом, даже при развитии худшего сценария можно однозначно сказать, что RBI возможно и будет ждать болезненный процесс, но он в любом случае его переживет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Эттль отметил, что в Австрии рассматривают «позитивно» оба варианта развития событий: как продажу RBI бизнеса в России, так и выделения российской «дочки».

RBI работает над двумя сценариями сворачивания бизнеса в России. Это либо продажа дочернего Райффайзенбанка, либо вывод актива из состава группы. Она также заявляла о снижении деловой активности в России, что подразумевает сведение к минимуму трансграничного присутствия группы в стране, сокращение кредитов клиентам и общего объема операций в иностранной валюте.

RBI находится под давлением со стороны регуляторов и собственных акционеров из-за присутствия в России. Как писал Reuters, в конце марта Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от Raiffeisen уйти с российского рынка или как минимум представить план действий в этом направлении.