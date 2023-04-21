Греф назвал «придумками» данные об обмене активов «Сбера» и Raiffeisen

Греф: переговоры об обмене активами между «Сбером» и Raiffeisen не ведутся и не велись

О планах RBI и Сбербанка провести такой обмен писал еженедельник Falter: согласно описанной схеме, «Сбер» получит активы Raiffeisen в России, а RBI — активы российского банка в Австрии. В RBI такие обсуждения подтверждали

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Информация о планах «Сбера» и Raiffeisen обменяться активами — «чьи-то придумки», заявил на брифинге по итогам годового собрания акционеров глава Сбербанка Герман Греф.

«Я ничего об этом не знаю. Как всегда, чьи-то придумки, и много запущено всяких слухов и сплетен, никакие подобного рода переговоры не ведутся и не велись», — сказал он.

О том, что Raiffeisen Bank International (RBI) работает над схемой обмена активами со Сбербанком, в марте писало издание Der Standard со ссылкой на материал еженедельника Falter. По его данным, «скрытый бартер» предусматривает, что Сбербанк получит активы Raiffeisen в России, а австрийская группа — активы российского банка в Австрии.

Представитель Raiffeisen подтвердил РБК наличие схемы, но назвал ее «теоретическим соображением»: конкретных шагов для ее реализации пока сделано не было, соглашение не заключено.

В том же месяце Reuters писал, что ЕЦБ нарастил давление на Raisseisen Bank по уходу с российского рынка. На Украине банк внесли в список «спонсоров войны».

В конце марта Raiffeisen сообщила, что российские активы могут быть проданы или выведены из состава группы RBI. «Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям», — сказали в компании.