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Washington Post назвала Байдена «уклонистом от СМИ»

WP: Байден «уклоняется» от СМИ вопреки обещаниям прозрачности

Президент США Джо Байден недостаточно общается со СМИ, отвечая на вопросы репортеров, это вредит как ему, так и стране, пишет The Washington Post.

«Байден превращается в уклоняющегося от общения со СМИ, и это вредит его президентству и нации. За последние 100 лет только президенты Ричард М. Никсон и Рональд Рейган в среднем проводили меньше пресс-конференций», — говорится в материале.

Издание поясняет, что пресс-конференция предполагает, что президент отвечает на вопросы нескольких репортеров, интервью с одним журналистом не считается. В текущем году Байден не провел ни одного подобного мероприятия, проводя совместные с другими политиками пресс-конференции.

Газета приводит слова Байдена с недавнего ужина для корреспондентов Белого дома. Во время него президент пошутил, что этот ужин суммирует два года его правления: «Я буду говорить 10 минут, не отвечу ни на какие вопросы и бодро уйду».

«Президент и его команда обещали прозрачность. Вместо этого он отгородился от средств массовой информации», — пишет издание.

На прошлой неделе президент заявил, что провел «большую пресс-конференцию», однако позже выяснилось, что он дал интервью телеканалу MSNBC, отмечает газета.

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Выступления 80-летнего Байдена регулярно привлекают внимание СМИ из-за допускаемых им оговорок. Так, в ходе визита в Ирландию в апреле он перепутал новозеландскую сборную по регби All Blacks с британской военизированной организацией The Black and Tans, которая сражалась на стороне Лондона в Ирландской войне за независимость.

Для президента готовят подробные инструктажи и шпаргалки для его выступлений. Например, в ходе совместной пресс-конференции Байдена с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем журналисты заметили у американского лидера шпаргалку с вопросами, которые ему задавали на мероприятии. В ней также была фотография журналистки и транскрипция ее имени.

В конце апреля Байден заявил о решении переизбираться на второй срок в 2024 году. Вместе с тем, согласно нескольким опросам, его рейтинг на тот момент был на самом низком уровне за все время президентства.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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