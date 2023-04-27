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У Байдена заметили шпаргалку с вопросами на пресс-конференции

Журналисты заметили у президента США Байдена шпаргалку с вопросами на пресс-конференции
У Байдена заметили шпаргалку с вопросами на пресс-конференции

У президента США Джо Байдена на совместно пресс-конференции с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем заметили шпаргалку с вопросами, которые ему задавали на мероприятии. На это обратила внимание газета New York Post. 

«Как ВЫ соотносите СВОИ внутренние приоритеты — например, переориентацию производства полупроводников — с внешней политикой, основанной на альянсах?», — приводится в шпаргалке вопрос репортера Los Angeles Times Кортни Субраманьян.

Кроме вопроса на листе также приводится фотография журналистки и транскрипция ее фамилии.

Шпаргалка, которую президент Байден держал в руках во время пресс-конференции в среду, показала, что 80-летний главнокомандующий заранее знал о вопросе журналиста.

«Как ВЫ соотносите СВОИ внутренние приоритеты — например, переориентацию производства полупроводников — с внешней политикой, основанной на альянсах?» прочтите вопрос репортера Los Angeles Times Кортни Субраманьян.

На другой подсказке указан порядок выступления на пресс-конференции других чиновников администрации Байдена.

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Это не первый случай, когда Байдена замечают со шпаргалкой. В июне прошлого года на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли показал шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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