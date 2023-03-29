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В сеть попало видео с подробным инструктажем Байдену перед выступлением

RNC Research опубликовал видео с подробным инструктажем Байдену перед выступлением

RNC Research опубликовал видео в своем Twitter, на котором видно, как президент Джо Байден получал инструкции по месту, в котором ему нужно находиться, перед выступлением на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине.

Инструктор объяснил президенту, на что ему стоит ориентироваться:

— Да, сэр, спускаемся вниз по спуску, там стоят работники. Вы должны встать на синюю метку, она слева. Ваша метка синяя.

— Я буду стоять на своей синей метке, — заверил Байден.

RNC Research — подразделение Национального комитета Республиканской партии, занимающееся расследованием провалов Байдена и Демократической партии.

Джо Байдену 80 лет, он стал самым пожилым президентом США в истории страны. 21 марта 2021 года бывший старший советник экс-президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что поведение Байдена угрожает национальной безопасности, поскольку это лидер страны, который «не может дать интервью без шпаргалки и падает не один, не два, а три раза, поднимаясь по лестнице».

12 апреля 2022 года он дважды оговорился во время выступления в Белом доме, когда назначал нового сотрудника на должность в администрации. Байден неправильно назвал его фамилию и место работы, а в феврале того же года перепутал Афганистан сперва с Украиной, а затем с Ираком, объясняя, почему американские войска покинули страну спустя 20 лет.

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Персоны
Джо Байден инструкция США

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политик, президент США

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