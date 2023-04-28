Рейтинг Байдена упал до минимума с момента избрания

Gallup: рейтинг Байдена упал до минимума с момента его избрания на пост президента США

Рейтинг президента США Байдена упал до самого низкого значения с момента избрания — 37%. Одновременно около половины американцев оценили состояние экономики страны как плохое, а 75% сочли, что оно ухудшается

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена среди американского населения снизился до 37%, это самый низкий показатель с момента его избрания на пост. Об этом свидетельствуют результаты опроса Gallup.

В течение последних 19 месяцев рейтинг Байдена держался на уровне 40%, за исключением июля 2022 года, когда показатель упал до 38%. На пике, вскоре после выборов, рейтинг президента находился на отметке в 57%.

Исследовательская служба отметила, что только у 40-го президента США Рональда Рейгана был рейтинг ниже, чем у действующего лидера. Это объяснялось тем, что президентство Рейгана пришлось на период, когда уровень безработицы в США превысил 10% после экономического спада 1981–1982 годов.

Согласно данным опроса, работу Байдена одобряют 83% демократов, 31% независимых избирателей и 4% республиканцев.

Как отмечает Gallup, падение уровня одобрения работы Байдена коррелирует с ухудшением оценок американцами ситуации в американской экономике. Так, 16% респондентов назвали ее хорошей, 47% — плохой; 19% опрошенных считают, что ситуация в экономике улучшается, 75% — что ухудшается.

Опрос был проведен по телефону с 3 по 25 апреля среди респондентов из всех штатов США. В нем участвовала 1 тыс. совершеннолетних граждан.

Мартовский опрос Associated Press-NORC также показывал, что рейтинг одобрения Байдена в марте опустился до 38%. В январе этот показатель составлял 41%, а в феврале — 45%. Однако новый опрос, опубликованный в апреле, показал небольшой рост одобрения работы президента — до 42%.

По данным Reuters/IPSOS, самый высокий рейтинг одобрения Байдена (59%) был зафиксирован весной 2021 года, после вступления в должность президента США.

В свои 80 лет Байден является самым возрастным действующим главой государства в истории США. 25 апреля он официально объявил о своем выдвижении на выборы в 2024 году, подчеркнув, что хочет закончить работу, которую он начал, когда страну охватила «смертельная пандемия», а экономика и демократия оказались под угрозой.