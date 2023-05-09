В посольстве России заявили об ухудшениях отношений с Японией

Посольство России в Японии: в отношениях с Токио есть тенденция к дальнейшему ухудшению

В отношениях России и Японии видны тенденции к ухудшению, заявил заместитель главы дипмиссии в Токио Геннадий Овечко в интервью «РИА Новости».

«Мы не только не усматриваем положительных изменений в откровенно недружественном курсе администрации, но и отмечаем тенденцию к дальнейшему ухудшению ситуации», — сказал он.

Овечко отметил, что японская сторона ввела против россиян санкции (это в основном политики и чиновники), прервала контакты по ряду направлений, заморозила золотовалютные резервы Центробанка, ограничила инвестиции и ввела запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров, выслала дипломатов. В то же время двусторонние культурные проекты по-прежнему реализуются.

Токио ввел санкции против Москвы еще до начала российской спецоперации, после решения о признании ДНР и ЛНР. Впоследствии он неоднократно ужесточал ограничения. Так, были запрещены инвестиции в страну, ограничен экспорт и отозван льготный режим в торговле.

В начале июня Япония решила запретить экспортировать в Россию продукцию, которая «способствует укреплению промышленной инфраструктуры»: стальные резервуары, конвейеры, самосвалы, бульдозеры, ткацкие станки и другое. С февраля она запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов, а с апреля — изделий из стали и алюминия, самолетов, игрушек и фототехники.

Против некоторых россиян Токио ввел персональные санкции. В частности, в список подсанкционных лиц попали уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, философ Александр Дугин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, президент концерна «Калашников» Алан Лушников и другие.