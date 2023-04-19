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МИД назвал ничтожными упоминания Курил в «Синей книге дипломатии» Японии

МИД России назвал ничтожными упоминания Южных Курил в японской «Синей книге дипломатии»
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В МИД России назвали ничтожными упоминания Южных Курил в «Синей книге дипломатии» Японии, передает «РИА Новости».

В министерстве заявили, что Япония регулярно излагает в документе необоснованные территориальные претензии к России, формулировка о «незаконной оккупации» группы островов Курильского архипелага использовалась и раньше.

«Расцениваем такие пассажи как ничтожные. Южные Курилы являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны. Это реальность, от которой Японии не уйти», — заявили в ведомстве.

Япония в «Синей книге дипломатии» за 2023 год, как и в прошлогодней версии, использовала формулировку о «незаконной оккупации» «северных территорий» (так в стране называют Южные Курилы). В 2022 году такая позиция появилась в документе впервые за 19 лет.

В японском МИДе также назвали проблему принадлежности этих территорий «самым серьезным нерешенным вопросом японско-российских отношений» и раскритиковали Москву за решение прекратить переговоры с Токио по вопросу мирного договора.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые в итоге перешли под контроль Советского Союза. Токио требует их возврата. Москва считает, что территории перешли в состав СССР законно.

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В марте прошлого года российский МИД заявил, что Москва не намерена продолжать с Токио переговоры по мирному договору из-за «недружественного характера введенных Японией односторонних ограничений против России» (нескольких пакетов санкций в связи с военной операцией на Украине). Токио выразил протест, назвав действия российских властей необоснованными и неприемлемыми.

В феврале 2023-го японский премьер-министр Фумио Кисида назвал неизменной позицию страны по островам и подчеркнул, что правительство «твердо привержено решению территориального вопроса и заключению мирного договора», несмотря на сложное положение, в котором оказались японско-российские отношения.

Теги
МИД Курилы Южные Курилы Япония Фумио Кисида мирное соглашение
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