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Посол заявил об угрозах желавшим посетить Россию 9 мая ветеранам из США

Посол Антонов: власти США угрожали ветеранам забрать паспорта из-за планов посетить Россию

Власти США угрожали аннулировать паспорта американских ветеранов Второй мировой войны, которые хотели посетить в России парад Победы 9 мая, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию и принять участие в праздновании 78-й годовщины Великой Победы», — сказал Антонов, отметив, что это происходит уже второй год подряд.

Репетиции парадов Победы в Москве и Петербурге. Фоторепортаж
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9 мая в Москве на Красной площади пройдет парад, который приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На нем планируется выступление президента Владимира Путина. Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в параде примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них также будут участники военной операции на Украине.

В этот день Россию посетят главы нескольких иностранных государств. Среди них — президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Всех их пригласил российский лидер. Во время парада иностранные лидеры будут стоять рядом с Путиным на трибуне, потом у них будет совместный неформальный завтрак, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Теги
Анатолий Антонов посол России в США США ветераны 9 Мая День Победы
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