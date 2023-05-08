Третий иностранный лидер решил приехать на парад в Москву

Премьер-министр Армении и президент Казахстана приедут в Москву на 9 Мая. Ранее участие в праздновании подтвердил президент Киргизии Садыр Жапаров

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента Владимира Путина посетит праздничные мероприятия в Москве 9 мая.

«Премьер-министр Никол Пашинян отправится сегодня с рабочим визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Премьер-министр примет участие в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 Мая», — говорится в сообщении кабмина Армении.

Также о намерении совершить рабочий визит в Москву с 8 по 9 мая заявили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева. Об этом написал пресс-секретарь казахского лидера Руслан Желдибай.

9 мая в Москве на Красной площади пройдет парад, на нем планируется выступление Путина. Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в нем примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них будут участники военной операции на Украине. В Москве также планируется праздничный салют.

Ранее участие в мероприятии подтвердил президент Киргизии Садыр Жапаров. Также Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Позднее в пресс-службе Рахмона сообщили, что он пока не принял решение, приедет ли на мероприятия в российскую столицу, при этом отметив, что 9 Мая он будет участвовать в праздновании в Душанбе.