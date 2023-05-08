Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву перед 9 мая

Александр Лукашенко (Фото: Павел Орловский / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Видео его прибытия в российскую столицу опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах видно, что выходящего из самолета Лукашенко встречает в том числе вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

9 мая на Красной площади в Москве состоится парад, который приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примет участие президент Владимир Путин.

Визит в Москву 9 мая подтвердили пять иностранных лидеров — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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