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Лукашенко прилетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву перед 9 мая
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Видео его прибытия в российскую столицу опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
На кадрах видно, что выходящего из самолета Лукашенко встречает в том числе вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.
9 мая на Красной площади в Москве состоится парад, который приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примет участие президент Владимир Путин.
Визит в Москву 9 мая подтвердили пять иностранных лидеров — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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