Репетиции парадов Победы в Москве и Петербурге. Фоторепортаж

В Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади, который состоится 9 мая по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники, а также выступит президент Владимир Путин.

Репетиция парада прошла и Санкт-Петербурге, но в нем, как сообщили власти города, авиация участвовать не будет. В столице самолеты участвовали в репетиции. В ряде регионов, в том числе в Крыму, Псковской, Белгородской и Курской областях, парады было решено не проводить, в том числе из соображений безопасности. В Кремле отмечали, что регионы сами решают, проводить парады или нет.