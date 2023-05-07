Репетиции парадов Победы в Москве и Петербурге. Фоторепортаж
В Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади, который состоится 9 мая по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники, а также выступит президент Владимир Путин.
Репетиция парада прошла и Санкт-Петербурге, но в нем, как сообщили власти города, авиация участвовать не будет. В столице самолеты участвовали в репетиции. В ряде регионов, в том числе в Крыму, Псковской, Белгородской и Курской областях, парады было решено не проводить, в том числе из соображений безопасности. В Кремле отмечали, что регионы сами решают, проводить парады или нет.
Бронеавтомобили «Тигр-М» и «ВПК-Урал» в Москве
Бронетранспортер БТР «Бумеранг»
Военнослужащие парадных расчетов
Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Юнармейцы во время разворачивания российского флага на Дворцовой площади
Суворовцы на Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада
Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»
Танк Т-34-85 на Дворцовой площади
Военнослужащие парадных расчетов
Военная техника на Дворцовой площади