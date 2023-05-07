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Репетиции парадов Победы в Москве и Петербурге. Фоторепортаж

Появились фотографии с репетиций парадов Победы в Москве и Петербурге

В Москве прошла генеральная репетиция парада на Красной площади, который состоится 9 мая по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники, а также выступит президент Владимир Путин.

Репетиция парада прошла и Санкт-Петербурге, но в нем, как сообщили власти города, авиация участвовать не будет. В столице самолеты участвовали в репетиции. В ряде регионов, в том числе в Крыму, Псковской, Белгородской и Курской областях, парады было решено не проводить, в том числе из соображений безопасности. В Кремле отмечали, что регионы сами решают, проводить парады или нет.
Бронеавтомобили &laquo;Тигр-М&raquo; и &laquo;ВПК-Урал&raquo; в Москве
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бронеавтомобили «Тигр-М» и «ВПК-Урал» в Москве

Бронетранспортер БТР &laquo;Бумеранг&raquo;
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бронетранспортер БТР «Бумеранг»

Военнослужащие парадных расчетов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов

Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов на Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

Юнармейцы во время разворачивания российского флага на Дворцовой площади
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Юнармейцы во время разворачивания российского флага на Дворцовой площади

Суворовцы на Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Суворовцы на Дворцовой площади во время генеральной репетиции парада

Зенитная ракетная система С-400 &laquo;Триумф&raquo;
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф»

Танк Т-34-85 на Дворцовой площади
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Танк Т-34-85 на Дворцовой площади

Военнослужащие парадных расчетов
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Военнослужащие парадных расчетов

Военная техника на Дворцовой площади
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Военная техника на Дворцовой площади

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