Песков анонсировал неформальный завтрак Путина с лидерами стран СНГ 9 мая

Песков: 9 мая у Путина запланирован неформальный завтрак с прибывшими на парад лидерами

В День Победы 9 мая президент России Владимир Путин проведет неформальный завтрак с прибывшими на парад лидерами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, видеозапись его интервью телеканалу «Россия» опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

В 10:00 мск 9 мая, по словам Пескова, начнется парад на Красной площади. Путин выступит на мероприятии, иностранные политики в это время будут рядом с ним на трибуне.

«Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата. И потом еще у глав государств, у гостей, запланирован с нашим президентом неформальный завтрак», — сказал он.

Парад на Красной площади приурочен к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Путин должен выступить на этом мероприятии с речью.

Визит в Москву в этот день подтвердили шесть иностранных лидеров. Это президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Также в Москву с рабочим визитом прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В 2022 году празднование Дня Победы проходило без участия иностранных лидеров. В Кремле поясняли, что не разослали приглашения, поскольку дата не является юбилейной.

Власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности на параде Победы, заявил Песков накануне праздника. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что ночью 3 мая Украина попыталась с помощью беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента. Оба аппарата вывели из строя. В Кремле инцидент назвали «спланированной террористической акцией» и сообщили, что парад проведут несмотря на атаку.