Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом
Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Вячеслав Гладков
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава региона. Обломки дрона упали на крышу гаража частного жилого дома.
Утром Гладков сообщил, что ночью в области сработала ПВО. О разрушениях не сообщалось.
Днем ранее система ПВО сбила четыре ракеты. Два частных дома были повреждены обломками, пострадала женщина — получила открытую черепно-мозговую травму. Гладков сообщил, что пострадавшую поместили в реанимацию и, «если будет необходимость и ее состояние позволит», перевезут в Москву.