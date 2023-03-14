Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородским районом

Вячеслав Гладков (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник над Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Последствия на земле уточняются. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал глава региона. Обломки дрона упали на крышу гаража частного жилого дома.

Утром Гладков сообщил, что ночью в области сработала ПВО. О разрушениях не сообщалось.

Днем ранее система ПВО сбила четыре ракеты. Два частных дома были повреждены обломками, пострадала женщина — получила открытую черепно-мозговую травму. Гладков сообщил, что пострадавшую поместили в реанимацию и, «если будет необходимость и ее состояние позволит», перевезут в Москву.