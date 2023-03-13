Гладков сообщил о сбитых ракетах над Белгородом и пострадавшей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты четыре ракеты, есть информация о пострадавшей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место», — написал он в телеграм-канале.

Позже Гладков добавил, что женщину с сотрясением мозга доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Открытой раны у нее нет, уточнил он.

Власти Белгородской области с начала военной операции на Украине многократно сообщали об обстрелах и атаках беспилотников. 10 марта под обстрел попало село Ясные Зори Белгородского района. Тогда один мужчина получил ранение в руку, рассказал Гладков. Кроме того, снаряд повредил ангар на территории сельхозпредприятия.

Гладков 9 марта объявил, что в области завершилось строительство «засечной черты» на границе. «Я надеюсь, что противник видит то, в каком объеме и с каким качеством она построена», — добавил губернатор.

В Белгородской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В октябре прошлого года в области наряду с другими граничащими с Украиной регионами ввели средний уровень реагирования.