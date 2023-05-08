Песков подтвердил выступление Путина на параде Победы

Песков: Путин выступит с речью на параде, но ее содержание не будет заранее анонсировано

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Президент Владимир Путин выступит на параде Победы 9 мая, но содержание его речи не будет анонсироваться заранее. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы никогда не анонсируем. Завтра действительно на параде будет выступление президента, давайте его дождемся», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, подведет ли в своем выступлении Путин предварительные итоги военной операции на Украине.

Ранее, после атаки беспилотников на Кремль, Песков уже говорил, что Путин выступит на параде. При этом традиционного приема в Кремле 9 мая проводиться не будет.

Из иностранных лидеров посетить парад в Москве планирует президент Киргизии Садыр Жапаров. Путин также пригласил на мероприятие президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В пресс-службе последнего сообщили, что политик еще не принял решение о визите и планирует посетить празднование в Душанбе.