Склады с порохом загорелись из-за лесного пожара в Первомайском в Свердловской области

В Свердловской области начали эвакуацию после пожара на складах с порохом

Склады с похором загорелись в поселке Первомайский в результате перехода лесного пожара, сообщает МЧС. Глава Режевского городского округа Карташов объявил эвакуацию жителей поселка, их разместят в пунктах временного размещения

Фото: МЧС России

В поселке Первомайский в Свердловской области загорелись складские помещения в результате перехода лесного пожара, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре в Режевском городском округе поступило в 20:27 мск. «Установлено, что в результате перехода лесного пожара произошло возгорание складских помещений. Площадь пожара устанавливается. По предварительной информации пострадавших нет», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли около 50 человек и 14 единиц техники, добавили в МЧС.

Источники ТАСС и «Интерфакса» в экстренных службах уточнили, что загорелся склад порохом. Кроме того, вблизи этого склада расположены еще 18 складов с порохом, сообщил собеседник ТАСС.

Склады с порохом принадлежат предприятию «Гефест-М», уточняет E1.ru. Генеральный директор предприятия заявил РЕН ТВ, что в восьми из 36 складов, загоревшихся в Первомайском, находятся горючие вещества.

Глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил, что началась эвакуация жителей Первомайского. «Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте», — написал он во «ВКонтакте». На данный момент угрозы для города Реж нет, подчеркнул он.

Позже он заявил, что на территории Режевского городского округа с 23:30 6 мая введен режим чрезвычайной ситуации. Два дня назад, 4 мая, режим ЧС ввели в лесах Свердловской области.

За день в Свердловской области произошло несколько лесных пожаров. Жители Екатеринбурга жаловались на большое облако дыма и запах гари, в городе перекрывали дороги.

«Наиболее серьезная обстановка сложилась на территории городских округов Верхняя Пышма, Асбест, Дегтярск, Ревда, Березовский и Артемовский», — сообщали в МЧС. Жителей села Мостовое и деревень Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой эвакуировали. К тушению пожаров решили привлечь вертолет МИ-8 МЧС России и самолет-амфибию Бе-200 ЧС.