Пациентов свердловской больницы отпустили домой после пожара на складах

Пациентов Режевской Центральной районной больницы (ЦРБ), которые могут передвигаться самостоятельно, отпустили домой из-за сильного задымления. Об этом сообщается на странице медицинской организации в социальной сети «ВКонтакте».

«Информируем, что из-за сильной задымленности принято решение пациентов (не лежачих) временно отпустить домой», — сказано в сообщении. В больнице отметили, что врачи останутся на дежурстве, чтобы помочь пациентам в случае необходимости.

Режевская ЦРБ находится в городе Реж по адресу: ул. Павлика Морозова, д. 60. Она расположена в 1 км к северу от поселка Первомайский, где ранее, по информации МЧС, загорелись склады.

В ведомстве утверждали, что огонь на склады перекинулся с горящего леса, однако в «Авиалесоохране» опровергли эту информацию. «Наоборот, огонь в лес движется со стороны складов», — сообщили в ведомстве со ссылкой на данные видеонаблюдения. Источники «Интерфакса» и ТАСС в экстренных службах сообщали, что загорелся склад с порохом. Собеседник ТАСС также рассказывал, что около этого здания расположены еще 18 складов с ним.

Глава Режевского городского округа Иван Карташов объявил об эвакуации жителей Первомайского из-за пожаров. В пункты временного размещения уже прибыли более 30 человек, говорили в администрации городского округа На территории городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Позднее в МЧС сообщили, что в Первомайском сгорели два склада. Общая площадь пожара в зданиях составила 960 кв. м. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.