Пожарный пострадал при тушении складов с порохом под Екатеринбургом

При тушении возгорания на складах в поселке Первомайский Свердловской области пострадал один пожарный, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом отравление угарным газом», — сказал он. Информация о погибших и пострадавших в результате пожара в ведомство, по словам Горелых, не поступала.

Он уточнил, что сотрудники МВД и МЧС эвакуировали 400 человек из 15 соседних жилых домов. Дорогу, где разгорелся пожар, перекрыли.

Вечером 6 мая региональное управление МЧС сообщило, что в Первомайском начался пожар на складах. Источники «Интерфакса» и ТАСС в экстренных службах утверждали, что загорелся склад с порохом, при этом источник ТАСС говорил, что поблизости расположены еще 18 таких складов. Генеральный директор предприятия «Гефест-М», которому принадлежат склады, Владимир Мытарев сообщил РЕН ТВ, что на восьми из 36 складов компании в Первомайском находятся горючие материалы. По его словам, горели два склада.

Позднее МЧС подтвердило, что в Первомайском сгорели два склада, пожарные не допустили распространения огня еще на три. Общая площадь пожара, по информации ведомства, составила около 1 тыс. кв. м.

В МЧС полагают, что огонь перекинулся на склады из лесов, где также разгорелись пожары. Горелых отметил, что в МВД рассматривают этот сценарий как одну из версий. В «Авиалесоохране» со ссылкой на данные видеонаблюдения сообщили, что огонь, наоборот, идет к лесам со стороны складов.

На территории Режевского городского округа, где находится Первомайский, с 6 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.