Карташов: пожар на складах с порохом в Свердловской области угрожает соседним селам

Власти заявили об угрозе для двух сел из-за пожара в Свердловской области

Пожар в поселке Первомайский Свердловской области, где загорелись склады с порохом, угрожает распространением на соседние села Липовское и Колташ. Об этом сообщил глава Режевского городского округа Иван Карташов на своей странице во «ВКонтакте».

«Огонь надвигается в сторону сел Липовское и Колташи. Лесоохрана и Уральская авиабаза приступили к тушению огня», — заявил Карташов. Он добавил, что в Первомайском продолжается тушение пожара.

Вечером 6 мая региональное управление МЧС сообщило о пожаре на складах в поселке Первомайский. Гендиректор предприятия «Гефест-М» Владимир Мытарев, которому принадлежат склады, рассказал «РЕН ТВ», что на восьми из 36 складов находятся горючие материалы. МЧС подтвердило, что в поселке сгорели два склада, пожарные не допустили распространения огня еще на три. Общая площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м.

При тушении складов в Первомайском пострадал один пожарный, его госпитализировали с отравлением угарным газом. Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, полицейские и сотрудники экстренных служб эвакуировали 400 человек из 15 соседних жилых домов, а дорогу, где начался пожар, перекрыли.

На территории Режевского городского округа, где находится Первомайский, с 6 мая ввели режим чрезвычайной ситуации.