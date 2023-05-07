Работу Керченской переправы приостановили из-за ветра

Работа Керченской паромной переправы в Крыму временно приостановлена из-за ветра с порывами до 17 м/с, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 17 м/с) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сказано в сообщении.

Ранее ведомство предупреждало, что 7 и 8 мая в Крыму скорость ветра усилится до 15-20 м/с.

Керченская паромная переправа заработала после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. После ремонта по мосту разрешили ездить легковым автомобилям, грузовики и автобусы перевозят на паромах.

Работу Керченской переправы неоднократно приостанавливали из-за непогоды. Так, 19 марта, паромное сообщение приостановили из-за сильного ветра.Спустя девять часов переправа возобновила работу.