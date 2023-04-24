В Севастопольской бухте восстановили движение паромов и катеров

Движение морского транспорта возобновили в Севастополе, в штатном режиме работает водный транспорт по маршрутам Артиллерийская бухта — Северная, «Артиллерийская бухта — Радиогорка и Графская пристань — Северная. Об этом сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Утром 24 апреля движение морского транспорта было остановлено, причина этого не указывалась. В ночь на 24 апреля бухта Севастополя подверглась атаке надводных беспилотников, об этом сообщал глава города Михаил Развожаев. «Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», — говорил он. Mash сообщал о как минимум двух громких взрывах, связав их с работой ПВО.

С февраля в Севастополе бессрочно продлили желтый уровень террористической опасности. С октября прошлого года в этом городе и Крыму действует «средний уровень реагирования», позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне.