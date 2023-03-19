Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за непогоды

Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за ухудшения погоды, сообщило Главное управление МЧС по Республике Крым.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.

Керченская паромная переправа заработала после теракта на Крымском мосту 8 октября. На мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли три человека, обрушено два автомобильных пролета.

После ремонта по мосту разрешили ездить легковым автомобилям, грузовики и автобусы перевозят на паромах. Работу переправы неоднократно приостанавливали из-за ухудшения погоды. В частности, 6 февраля паромное сообщение приостановили из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с.

С начала работы переправы, с ночи на 9 октября по 18 марта, через Керченский пролив в обе стороны перевезен в общей сложности 106 401 пассажир, а также 84 285 автомобилей и 10 179 железнодорожных вагона. Паромами совокупно выполнено 2697 рейсов, сообщали в Минтрансе.