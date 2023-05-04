Рогов заявил о критическом уровне воды в Каховском водохранилище

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Каховское водохранилище сейчас переполнено, причем на рекордном уровне. Зимой оно было с рекордно малым количеством воды, сейчас уровень воды поднялся с этой отметки на 17 м, это на 2,5 м выше нормы», — сказал он.

Это создает риск аварий и техногенных катастроф, заявил чиновник. Он предупредил о возможном прорыве дамбы у города Каменка Днепровская.

Под угрозой, по словам Рогова, находятся несколько десятков сел и поселков городского типа, где проживают десятки тысяч человек.

«Это не будет какая-то волна, но и 50 см воды, метр — это очень дискомфортно. Проблема коснется десятков тысяч жителей Запорожской области», — сказал собеседник агентства.

В нескольких населенных пунктах Каменкоднепровского района Запорожской области вода уже стоит в подвалах и погребах, добавил чиновник.

Уровень воды в Каховском водохранилище, по словам Рогова, поднялся в том числе из-за погоды: в области несколько недель подряд шли дожди. Также он обвинил украинские власти в попытках переполнить водохранилилище за счет сброса воды через ДнерпроГЭС. Чиновник не исключил, что в ближайшее время уровень воды снизится из-за сухой и ветреной погоды.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил о риске затопления территории Запорожской АЭС в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища.

