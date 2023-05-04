В «Росэнергоатоме» заявили об угрозе затопления Запорожской АЭС

«Росэнергоатом»: территория ЗАЭС может быть затоплена из-за прорыва дамбы на Днепре

Рекордно высокий уровень воды в Каховском водохранилище может привести к прорыву дамбы и затоплению части ЗАЭС, сообщили в «Росэнергоатоме». Близлежащая дамба в Каменке-Днепровской расположена ниже по течению Днепра, чем станция

Вид на Запорожскую атомную электростанцию (Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС)

Вероятный прорыв дамбы Каховского водохранилища из-за рекордно высокого уровня воды приведет к затоплению территории Запорожской АЭС, заявил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«На станции будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки. Это [создаст] функциональные проблемы для эксплуатации станции и риски для ядерной безопасности», — сказал он.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов ранее заявил агентству, что прорыв дамбы в городе Каменка-Днепровская может угрожать затоплением десяткам тысяч жителей Запорожской области.

Каховское водохранилище расположено в нижнем течении реки Днепра на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей, введено в эксплуатацию в 1956 году. Полный объем водохранилища — 18,18 км³, полезный — 6,78 км³, средняя глубина — 8,4 м. Запорожская АЭС находится на берегу Каховского водохранилища. Ниже по течению Днепра расположена дамба у города Каменка-Днепровская, а также Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций. Длина плотины ГЭС — 447 м, максимальная пропускная способность — 21 400 куб. м/с.

Власти Херсонской области не раз сообщали об ударах украинских войск по шлюзам Каховской ГЭС, обвиняя Киев в намерении затопить Херсонскую область. «Лупят по многим объектам транспортной инфраструктуры, по всем мостам, в том числе по Каховской ГЭС, где находится Каховское водохранилище, большое количество воды», — рассказывал врио главы области Владимир Сальдо в середине октября.



Российское Минобороны 9 ноября прошлого года приняло решение отвести войска из Херсона после доклада командующего группировкой российских войск в зоне военной операции генерала армии Сергея Суровикина. Он назвал оборону правого берега Днепра бесперспективной, указав на возможность сохранить жизни военных. Спустя два дня министерство отчиталось о завершении переброски войск и выстраивании линии обороны на правом берегу Днепра.

В том же месяце российские власти сообщали об обстрелах дамбы в городе Каменка-Днепровская. Замглавы администрации города Александр Реймер отмечал, что разрушение дамбы приведет к затоплению города и его окрестностей, в которых проживает 20 тыс. человек.